В Уфе за 4 дня операции «Должник» арестованы 165 злостных неплательщиков

О работе в данном направлении сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

С начала операции взыскано около 600 тысяч рублей. Продлится она до 21 декабря. Своевременная неуплата административного штрафа влечет наложение штрафа в двукратном размере, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Оплатить штраф можно в любом банке, после чего предъявить квитанцию в отдел полиции, назначивший штраф.