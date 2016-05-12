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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
16.12.16 | 10:37 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе за 4 дня операции «Должник» арестованы 165 злостных неплательщиков
О работе в данном направлении сообщает пресс-служба городского управления МВД России.
С начала операции взыскано около 600 тысяч рублей. Продлится она до 21 декабря. Своевременная неуплата административного штрафа влечет наложение штрафа в двукратном размере, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Оплатить штраф можно в любом банке, после чего предъявить квитанцию в отдел полиции, назначивший штраф.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06