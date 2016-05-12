В Башкирии наградили многодетных матерей

Торжественная церемония состоялась 15 декабря в Доме Правительства РБ, сообщает министерство труда.

Медали «Материнская слава» и единовременное денежное вознаграждение были вручены 45 матерям, воспитывающим пятерых и более детей.

Традиция чествования многодетных матерей ведется в регионе с 1998 года. За это время почетным знаком удостоены более семи тысяч жительниц республики.