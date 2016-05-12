Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе инвалиду не выдавали положенное ему бесплатно дорогостоящее лекарство

В Уфе инвалиду не выдавали положенное ему бесплатно дорогостоящее лекарство

Прокуратура Кировского района столицы защитила право инвалида 2 группы на бесплатное лекарственное обеспечение.

В текущем году врачи назначили 57-летнему мужчине дорогостоящий противоопухолевый препарат, стоимость одной ампулы которого превышала восемь тысяч рублей. Несмотря на то, что лекарство ему должны были предоставлять бесплатно, руководство городской поликлиники в сентябре и октябре не обеспечило инвалида медикаментами.

 

После прокурорского вмешательства больница направила запрос в минздрав и оперативно предоставила инвалиду лекарственный препарат. В адрес главврача внесено представление с требованием не допускать подобные нарушения впредь, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.


Автор: Максим Кротов
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