С 2017 года в Уфе безработных будут консультировать в онлайн-режиме

Организатором выступает городская служба занятости.

С января следующего года люди смогут получить онлайн-консультации по вопросам поиска работы, выбора профессии, обсуждения результатов профессиональной диагностики и получения рекомендаций специалиста-психолога, а также составления резюме и размещения его в онлайн-режиме.

Конкультации будут вести психологи Центра занятости населения Уфы и его районных филиалов. График размещен на портале занятости населения минтруда республики, сообщает пресс-служба администрации Советского района столицы.