В Башкирии лесокомбинат задолжал сотрудникам более шести миллионов рублей

Прокуратура Нефтекамска приняла меры к восстановлению трудовых прав 395 работников лесоперерабатывающего предприятия.

АО «Амзинский лесокомбинат» не рассчитался за работу с сотрудниками, проделанную ими в сентябре и октябре, задолжав в общей сложности свыше шести миллионов рублей.

После внесения представления в адрес руководства лесокомбината работникам незамедлительно было выплачено более двух миллионов рублей. Полное погашение прокуратура взяла на контроль.

В отношении компании возбуждено административное дело по статье «нарушение законодательства о труде», которое направлено в региональную гострудинспекцию, сообщает прокуратура РБ.