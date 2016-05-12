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юлия 2016-04-19 00:36:26
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20.12.16 | 10:25 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии уволены сотрудники МЧС, скрывшие владение акциями «Башнефти»
Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в главном управлении МЧС по республике.
Двое сотрудников, укрывшие сведения о принадлежащих им акциях ПАО АНК «Башнефть», были уволены в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ. Кроме того, за нарушения антикоррупционного законодательства 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Среди нарушений также выявлен конфликт интересов – начальник отдела надзорной деятельности по Уфе не уведомил руководство о том, что его супруга работает в организации, специализирующейся на поставке систем противопожарной безопасности.
Некоторые сотрудники предоставляли недостоверные сведения о расходах и доходах. К примеру, один из инженеров занизил стоимость приобретенной квартиры более чем на 900 тысяч рублей. Один из руководителей укрыл доход в 50 тысяч рублей, полученный от преподавательской деятельности. Другой начальник являлся учредителем организации, занимающейся обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06