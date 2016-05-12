В Башкирии уволены сотрудники МЧС, скрывшие владение акциями «Башнефти»

Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в главном управлении МЧС по республике.

Двое сотрудников, укрывшие сведения о принадлежащих им акциях ПАО АНК «Башнефть», были уволены в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ. Кроме того, за нарушения антикоррупционного законодательства 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Среди нарушений также выявлен конфликт интересов – начальник отдела надзорной деятельности по Уфе не уведомил руководство о том, что его супруга работает в организации, специализирующейся на поставке систем противопожарной безопасности.

Некоторые сотрудники предоставляли недостоверные сведения о расходах и доходах. К примеру, один из инженеров занизил стоимость приобретенной квартиры более чем на 900 тысяч рублей. Один из руководителей укрыл доход в 50 тысяч рублей, полученный от преподавательской деятельности. Другой начальник являлся учредителем организации, занимающейся обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях.