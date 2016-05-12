В Башкирии оштрафован сотрудник страховой компании, отказавшийся страховать

Прокуратура Агидели приняла меры по факту незаконного отказа в страховании автогражданской ответственности.

В октябре житель Краснокамского района пришел в офис ПАО «Росгосстрах» в Агидели с намерением оформить договор ОСАГО. Представитель фирмы отказался заключать договор без дополнительного оформления договора страхования жизни и здоровья.

Клиент записал разговор и передал запись в прокуратуру. Менеджер получил штраф в 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.