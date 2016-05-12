В жилых домах Уфы 23 декабря отключат электричество

Причиной тому станут неотложные ремонтные работы в ТП-47, сообщается на сайте администрации города.

С 9.00 до 12.00 часов электроэнергия будет отключена в домах №№ 1-15; 2 – 4 по улице Окраинной, №№ 2 – 44; 25 – 49; 46; 48; 43а; 51; 51б по Малой Ахтырской, №№ 1 – 7 по Паровозной и №№ 1 – 7; 2 – 32 по Урицкого.

Администрация приносит извинения за временные неудобства.