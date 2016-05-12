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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
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Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
21.12.16 | 10:30 НОВОСТИ | Архив новостей
В жилых домах Уфы 23 декабря отключат электричество
Причиной тому станут неотложные ремонтные работы в ТП-47, сообщается на сайте администрации города.
С 9.00 до 12.00 часов электроэнергия будет отключена в домах №№ 1-15; 2 – 4 по улице Окраинной, №№ 2 – 44; 25 – 49; 46; 48; 43а; 51; 51б по Малой Ахтырской, №№ 1 – 7 по Паровозной и №№ 1 – 7; 2 – 32 по Урицкого.
Администрация приносит извинения за временные неудобства.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06