Панорама Башкортостана-Новости-В жилых домах Уфы 23 декабря отключат электричество

В жилых домах Уфы 23 декабря отключат электричество

Причиной тому станут неотложные ремонтные работы в ТП-47, сообщается на сайте администрации города.

С 9.00 до 12.00 часов электроэнергия будет отключена в домах №№ 1-15; 2 – 4 по улице Окраинной, №№ 2 – 44; 25 – 49; 46; 48; 43а; 51; 51б по Малой Ахтырской, №№ 1 – 7 по Паровозной и №№ 1 – 7; 2 – 32 по Урицкого.

 

Администрация приносит извинения за временные неудобства.


Автор: Максим Кротов
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