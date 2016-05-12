Панорама Башкортостана-Новости-В Мишкинском районе открылась подъездная дорога к двум деревням

В Мишкинском районе открылась подъездная дорога к двум деревням

Торжественное открытие состоялось 21 декабря.

Дорога к деревням Иликово и Ишимово построена по федеральной программе «Устойчивое развитие села - Российские сельские дороги». Ее важность обусловлена необходимостью обеспечения транспортной связи деревень с райцентром, пристанью Бирска и Уфой.

 

Протяженность дороги составила шесть километров, стоимость – 141 миллион рублей. Всего за текущий год в регионе построено восемь подъездов к сельским населенным пунктам, сообщает госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству республики.


Автор: Максим Кротов
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