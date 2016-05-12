В Башкирии девушка нанесла ножевые ранения 14-летней сестре и её парню

Жительнице Калтасинского района предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц».

Вечером 20 декабря в селе Калтасы местная жительница в пьяном состоянии в ходе ссоры с сестренкой на почве ревности нанесла ножевые ранения ее 22-летнему парню, а затем несколько раз ударила ножом несовершеннолетнюю сестру.

Потерпевшие госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии, но угрозы для их жизни нет, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ. Обвиняемая задержана.