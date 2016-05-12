Житель Башкирии осуждён за незаконную рубку деревьев

Учалинский райсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

В феврале мужчина незаконно вырубил 25 сосен и 8 берез на территории лесничества. Ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину, суд приговорил его к году лишения свободы условно и арестовал имущество до возмещения ущерба в полном объеме, сообщает Учалинская межрайонная прокуратура.