В Башкирии признали пригодным для проживания дом, изношенный на 94,8 %

Ишимбайским городским судом рассмотрено административное исковое заявление жительницы города к межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан о признании недействительным заключения межведомственной комиссии о признании годным ее жилого дома для постоянного проживания, сообщается на сайте Верховного суда РБ.

Вдова участника Великой Отечественной войны, инвалид, ветеран Великой Отечественной войны проживает в ветхом доме довоенной постройки, в котором отсутствуют центральные коммуникации.

По заявлению женщины на плохие жилищные условия дом обследовала межведомственная комиссия, которая пришла к выводу, что износ жилища составляет 53 % и он пригоден для постоянного проживания, если будет проведен капремонт. Истица выявила при этом ряд нарушений – из пяти членов комиссии дом фактически осматривали двое, акт не подписал главный госинспектор по пожарному надзору, за одного из членов комиссии подпись поставил другой человек, а сама истица и ее представитель в работе комиссии не участвовали.

Суд назначил строительно-техническую экспертизу, которая показала, что степень износа дома составляет 94,8 %. Естественно, для проживания он не пригоден и представляет угрозу для жильцов. Заключение межведомственной комиссии признано недействительным.