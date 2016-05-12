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23.12.16 | 14:50 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии признали пригодным для проживания дом, изношенный на 94,8 %
Ишимбайским городским судом рассмотрено административное исковое заявление жительницы города к межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан о признании недействительным заключения межведомственной комиссии о признании годным ее жилого дома для постоянного проживания, сообщается на сайте Верховного суда РБ.
Вдова участника Великой Отечественной войны, инвалид, ветеран Великой Отечественной войны проживает в ветхом доме довоенной постройки, в котором отсутствуют центральные коммуникации.
По заявлению женщины на плохие жилищные условия дом обследовала межведомственная комиссия, которая пришла к выводу, что износ жилища составляет 53 % и он пригоден для постоянного проживания, если будет проведен капремонт. Истица выявила при этом ряд нарушений – из пяти членов комиссии дом фактически осматривали двое, акт не подписал главный госинспектор по пожарному надзору, за одного из членов комиссии подпись поставил другой человек, а сама истица и ее представитель в работе комиссии не участвовали.
Суд назначил строительно-техническую экспертизу, которая показала, что степень износа дома составляет 94,8 %. Естественно, для проживания он не пригоден и представляет угрозу для жильцов. Заключение межведомственной комиссии признано недействительным.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06