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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
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cvbn 2016-03-30 14:11:17
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Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
23.12.16 | 17:55 НОВОСТИ | Архив новостей
Сериал Мавроди «Зомби» был вынужден уйти с YouTube
YouTube заблокировал интернет-сериал «Зомби», автором сценария и композитором которого является предприниматель Сергей Мавроди
Как сообщает новостной портал «Лента.ру», YouTube заблокировал интернет-сериал «Зомби», автором сценария и композитором которого является предприниматель Сергей Мавроди. Журналисты ссылаются на заявление создателей шоу, второй сезон которого стартовал в минувшем сентябре. Ключевое отличие от первого сезона заключается в появлении специальных музыкальных вставок с участием Мавроди. В них он в саркастичном ключе анализировал различные новости общественно-политической тематики. Монтаж вставок производился за несколько дней до выхода нового эпизода. Они делались по результатам резонансных событий.
«Зомби» пользовался высокой популярностью среди зрителей на YouTube, о чем убедительно говорит статистика: к моменту блокировки сериал набрал более 400 миллионов просмотров и 100 тысяч комментариев. Теперь шоу демонстрируется на более независимом видеохостинге Vimeo. И можно сказать уверенно — в популярности не теряет.
Ожидается, что третий сезон «Зомби» увидит свет в марте будущего года. Напомним, что его протагонистом выступает человек, который смотрит на окружающую действительность с позиции скепсиса. Однажды он столкнулся с зомби, который его укусил, но, вопреки ожиданиям, укус ни к чему не привел.
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НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06