Сериал Мавроди «Зомби» был вынужден уйти с YouTube

YouTube заблокировал интернет-сериал «Зомби», автором сценария и композитором которого является предприниматель Сергей Мавроди

Как сообщает новостной портал «Лента.ру», YouTube заблокировал интернет-сериал «Зомби», автором сценария и композитором которого является предприниматель Сергей Мавроди. Журналисты ссылаются на заявление создателей шоу, второй сезон которого стартовал в минувшем сентябре. Ключевое отличие от первого сезона заключается в появлении специальных музыкальных вставок с участием Мавроди. В них он в саркастичном ключе анализировал различные новости общественно-политической тематики. Монтаж вставок производился за несколько дней до выхода нового эпизода. Они делались по результатам резонансных событий.

«Зомби» пользовался высокой популярностью среди зрителей на YouTube, о чем убедительно говорит статистика: к моменту блокировки сериал набрал более 400 миллионов просмотров и 100 тысяч комментариев. Теперь шоу демонстрируется на более независимом видеохостинге Vimeo. И можно сказать уверенно — в популярности не теряет.

Ожидается, что третий сезон «Зомби» увидит свет в марте будущего года. Напомним, что его протагонистом выступает человек, который смотрит на окружающую действительность с позиции скепсиса. Однажды он столкнулся с зомби, который его укусил, но, вопреки ожиданиям, укус ни к чему не привел.

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