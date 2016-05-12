Трое уфимцев предстали перед судом за махинации с купюрами

Кировский районный суд столицы вынес приговор по статье «кража, совершенная в крупном размере» в отношении 36-летнего Марата Мухамадеева, 28-летнего Александра Клементьева и 27-летней Маргариты Рябкиной, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

За прошлый год злоумышленники осуществили махинации с деньгами, похитив у банка 345 тысяч рублей. Через купюроприемник банкомата они зачислили на свои счета самодельные деньги, а также совершали различные манипуляции с банкнотами, обменивая их в банке на новые.

Выйти на мошенников удалось благодаря фотографиям с камер видеонаблюдения банка. Подсудимые не признали вину. Суд приговорил их к условным срокам лишения свободы.