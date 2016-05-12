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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
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cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
26.12.16 | 09:41 НОВОСТИ | Архив новостей
Трое уфимцев предстали перед судом за махинации с купюрами
Кировский районный суд столицы вынес приговор по статье «кража, совершенная в крупном размере» в отношении 36-летнего Марата Мухамадеева, 28-летнего Александра Клементьева и 27-летней Маргариты Рябкиной, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.
За прошлый год злоумышленники осуществили махинации с деньгами, похитив у банка 345 тысяч рублей. Через купюроприемник банкомата они зачислили на свои счета самодельные деньги, а также совершали различные манипуляции с банкнотами, обменивая их в банке на новые.
Выйти на мошенников удалось благодаря фотографиям с камер видеонаблюдения банка. Подсудимые не признали вину. Суд приговорил их к условным срокам лишения свободы.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06