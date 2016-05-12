В Уфе перенесено открытие ледового городка в парке им. Ленина

Церемония планировалась на сегодня, однако 26 декабря в России объявлен днем общенационального траура в связи с крушением самолета минобороны Ту-154 над Черным морем.

Сегодня, 26 декабря в стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, массовые представления и концерты. В связи с этим, открытие центральной городской ёлки состоится в 17.00 27 декабря.

Автор: Максим Кротов

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