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27.12.16 | 09:53 НОВОСТИ | Архив новостей
Администрацию Уфы обязали признать аварийным 100-летний дом
Прокуратура Ленинского района столицы провела проверку по жалобе жителя дома № 77 по улице Зенцова, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.
Здание, в котором проживают 34 семьи, было построено в 1913 году. По заключению специализированной организации износ составляет 74 процента, в доме прогнили крыша и перекрытия, потрескались стены, фундамент.
Несмотря на то, что несколько квартир в доме принадлежат муниципалитету, его сотрудники не обследовали постройки и не вынесли вопрос о ее аварийности на рассмотрение межведомственной комиссии.
Из-за бездействия чиновников 34 семьи жили в опасных условиях. В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием признать действия муниципалитета незаконными и обязать его рассмотреть вопрос об аварийности здания и расселения его жителей. Суд удовлетворил требования, восстановление жилищных прав находится на контроле надзорного ведомства.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06