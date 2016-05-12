Панорама Башкортостана-Новости-Администрацию Уфы обязали признать аварийным 100-летний дом

Администрацию Уфы обязали признать аварийным 100-летний дом

Прокуратура Ленинского района столицы провела проверку по жалобе жителя дома № 77 по улице Зенцова, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

Здание, в котором проживают 34 семьи, было построено в 1913 году. По заключению специализированной организации износ составляет 74 процента, в доме прогнили крыша и перекрытия, потрескались стены, фундамент.

 

Несмотря на то, что несколько квартир в доме принадлежат муниципалитету, его сотрудники не обследовали постройки и не вынесли вопрос о ее аварийности на рассмотрение межведомственной комиссии.

 

Из-за бездействия чиновников 34 семьи жили в опасных условиях. В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием признать действия муниципалитета незаконными и обязать его рассмотреть вопрос об аварийности здания и расселения его жителей. Суд удовлетворил требования, восстановление жилищных прав находится на контроле надзорного ведомства.


Автор: Максим Кротов
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