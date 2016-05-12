Верховный суд Башкирии ужесточил приговор наркоторговцу

41-летний Виктор Кириченко осужден по статье «незаконный сбыт наркотиков», сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

В марте мужчина через тайник приобрел дозу синтетического наркотика и перепродал его в тот же день жителю Октябрьского за тысячу рублей. Продавец был задержан с поличным после получения денег.

Городской суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Учитывая, что ранее он был судим за совершение тяжкого преступления, прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд республики увеличил срок до четырех лет.