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27.12.16 | 10:45 НОВОСТИ | Архив новостей
Верховный суд Башкирии ужесточил приговор наркоторговцу
41-летний Виктор Кириченко осужден по статье «незаконный сбыт наркотиков», сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.
В марте мужчина через тайник приобрел дозу синтетического наркотика и перепродал его в тот же день жителю Октябрьского за тысячу рублей. Продавец был задержан с поличным после получения денег.
Городской суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Учитывая, что ранее он был судим за совершение тяжкого преступления, прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд республики увеличил срок до четырех лет.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06