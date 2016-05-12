Панорама Башкортостана-Новости-Верховный суд Башкирии ужесточил приговор наркоторговцу

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор наркоторговцу

41-летний Виктор Кириченко осужден по статье «незаконный сбыт наркотиков», сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

В марте мужчина через тайник приобрел дозу синтетического наркотика и перепродал его в тот же день жителю Октябрьского за тысячу рублей. Продавец был задержан с поличным после получения денег.

 

Городской суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Учитывая, что ранее он был судим за совершение тяжкого преступления, прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд республики увеличил срок до четырех лет. 


Автор: Максим Кротов
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