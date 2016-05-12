В Башкирии предприятие оштрафовано на 100 тысяч за нарушения при продаже древесины

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства.

Лесозаготовитель ООО «ЛесПромИнвест» не зарегистрировал сделку о продаже срубленных берез и осин фанерному комбинату. Это явилось нарушением, так как согласно Лесному кодексу РФ, договоры купли-продажи древесины подлежат обязательному декларированию в минлесхозе.

Природоохранный прокурор возбудил в отношении организации-продавца административное дело, по результатам рассмотрения которого компания оштрафована на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.