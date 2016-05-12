Житель Башкирии зарезал парня возле ночного клуба из-за сигареты

Верховный суд республики по предоставлению прокуратуры ужесточил приговор 40-летнему Руслану Каримову.

В августе прошлого года Каримов возле входа в ночной клуб Белорецка стал ругаться с парнем из-за того, что у того отсутствовали сигареты. Мужчины начали драться, Каримов воткнул в шею оппонента косметический нож. От полученной раны потерпевший скончался в больнице, не приходя в сознание.

Подсудимый признал вину. Поначалу городской суд приговорил его к семи годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Учитывая, что ранее он был судим за совершение тяжкого преступления, прокуратура сочла приговор мягким и обжаловала его. Верховный суд республики увеличил срок до девяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.