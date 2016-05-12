Банкир Вдовин передает привет вкладчикам Азиатско-Тихоокеанского банка из Германии

Один из крупнейших региональных банков России – Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) благодаря стараниям своего главного акционера и председателя правления банка теряет равновесие.

Разделит ли Азиатско-Тихоокеанский банк Андрея Вдовина судьбу банка М2М Прайвет Банка, у которого в декабре Центрбанк отозвал лицензию, задается вопросом издание Версия.ру.

До последнего старавшийся сохранять лицо Андрей Вдовин недавно признал, что АТБ перестал проводить операции с корпоративными клиентами. Это уже должно насторожить даже стороннего наблюдателя.

Под вопросом теперь вхождение Корпорации развития Сахалинской области в капитал АТБ, о котором ее руководство заявляло этим летом, равно как и участие банка в госпрограмме по развитию экономики дальневосточного острова. Все эти неприятные известия стали возможными после того, как Вдовин использовал средства АТБ для кредитования тонущего М2М Прайвет Банка. И ладно бы если бы банк удалось спасти, но в декабре ЦБ отозвал лицензию у М2М.

М2М Прайвет Банк создавался Андреем Вдовиным совместно с партнерами как банк для состоятельных клиентов. Под предлогом того, что VIP-клиентуре необходим был доступ к западной банковской системе, в Латвии открыли «дочку» М2М. Таким образом, был организован легальный канал для вывода средств за рубеж.

Отток капитала и клиентов М2М, начавшийся еще в прошлом году, сподвигнул Вдовина на покупку акций проблемного банка на средства АТБ. Объем кредитования нарастал настолько быстро (достигнув 6,5 млрд рублей), что в октябре пришлось вмешаться Центробанку, запретившего наращивание кредитов. Однако эксперты уверены, что критическое решение по банку напрашивалось еще в феврале 2016-го, когда НРА первый раз понизило рейтинг М2М.

Больше всего удивление профессионального сообщества вызывает, впрочем, не деятельность банкира, а чрезвычайно заторможенная реакция регулятора. Жесткие решения по другим банкам в схожих ситуациях принимались довольно оперативно, откуда же такое благодушное настроение в отношении банков Вдовина? Невольно возникает подозрение, что заминка в действиях Центробанка была намеренной, чтобы заинтересованные лица успели вывести средства АТБ через практически пустой М2М на заграничные счета. И вот ведь какое совпадение – Андрей Вдовин уже покинул Россию, и по некоторым сведениям пребывает ныне в Ганновере, где не так давно купил себе дом.

Судьба же вкладчиков АТБ при развитии худшего варианта событий, по всей видимости, особо не волнует ни руководство ЦБ, ни самого банкира. Мол, выкрутятся, как-нибудь.

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