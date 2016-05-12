Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе мужчина застрелил на улице соседа

В Уфе мужчина застрелил на улице соседа

60-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «убийство» и «угроза убийством».

Утром 27 мая на улице Первопроходцев уфимец увидел, как сосед руководит работой трактора около его дома. Отношения между соседями были не из лучших из-за давних имущественных споров. На почве неприязни мужчина взял охотничий карабин и выстрелил в находящегося на улице соседа. Потерпевший скончался на месте, а стрелок после этого угрожал убийством трактористу, пока тот не уехал.

 

Ружье зарегистрировано в соответствии с законом, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ. Уголовное дело направлено в суд.


Автор: Максим Кротов
В Уфе комбинат выплатил 11-миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры читать далее
 
Банкир Вдовин передает привет вкладчикам Азиатско-Тихоокеанского банка из Германии читать далее
 
Житель Башкирии зарезал парня возле ночного клуба из-за сигареты читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.