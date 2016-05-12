В Уфе мужчина застрелил на улице соседа

60-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «убийство» и «угроза убийством».

Утром 27 мая на улице Первопроходцев уфимец увидел, как сосед руководит работой трактора около его дома. Отношения между соседями были не из лучших из-за давних имущественных споров. На почве неприязни мужчина взял охотничий карабин и выстрелил в находящегося на улице соседа. Потерпевший скончался на месте, а стрелок после этого угрожал убийством трактористу, пока тот не уехал.

Ружье зарегистрировано в соответствии с законом, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ. Уголовное дело направлено в суд.