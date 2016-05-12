Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе комбинат выплатил 11-миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

В Уфе комбинат выплатил 11-миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Ленинского района столицы по обращению работников ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Предприятие задолжало за октябрь 764 работникам более 11 миллионов рублей. В связи с этим прокурор провел оперативное совещание с заслушиванием руководства предприятия о причинах задолженности, по итогам которого в отношении гендиректора организации было возбуждено административное дело.

 

После внесения представления с требованием погасить долг работникам было выплачено просроченное вознаграждение за труд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.


Автор: Максим Кротов
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