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29.12.16 | 11:06 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе комбинат выплатил 11-миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Ленинского района столицы по обращению работников ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» провела проверку соблюдения трудового законодательства.
Предприятие задолжало за октябрь 764 работникам более 11 миллионов рублей. В связи с этим прокурор провел оперативное совещание с заслушиванием руководства предприятия о причинах задолженности, по итогам которого в отношении гендиректора организации было возбуждено административное дело.
После внесения представления с требованием погасить долг работникам было выплачено просроченное вознаграждение за труд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
29.12.16 11:06
В Уфе комбинат выплатил 11-миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06