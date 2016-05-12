Панорама Башкортостана-Новости-В Салавате пациент умер из-за неправильного диагноза врачей

В Салавате пациент умер из-за неправильного диагноза врачей

Следственными органами на основании обращения супруги умершего в больнице пациента возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

5 ноября в отделении реанимации городской больницы скончался 48-летний мужчина. Причиной явились осложнения геморрагической лихорадки с почечным синдромом из-за неправильно выставленного врачами диагноза и несвоевременного оказания адекватной медпомощи, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

 

Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лицо или лица из числа медперсонала, причастные к его совершению.


Автор: Максим Кротов
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