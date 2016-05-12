В Башкирии утверждён план мероприятий к 100-летию образования республики

Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 100-летния образования Республики Башкортостан.

Из документа следует, что 2017-2019 годы пройдут в регионе под эгидой юбилея. Из федерального бюджета, бюджета республики и внебюджетных источников будут профинансированы мероприятия в социальной политике, сфере культуры, искусства, науки, образования, молодежной политики и спорта, PR-продвижения региона, издательской деятельности, строительства и подготовки инфраструктуры.

План предусматривает проведение как традиционных мероприятий, так и специально приуроченных к юбилейной дате. Кроме того, план включает проведение в столице дней районов и городов, а также торжества, приуроченные к 100-летию со дня рождения Мустая Карима, проведение предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов — к 100-летию образования Республики Башкортостан». В учреждениях образования состоится акция «100 лекций об истории Республики Башкортостан», сообщает пресс-служба правительства.