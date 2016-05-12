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30.12.16 | 13:45 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии утверждён план мероприятий к 100-летию образования республики
Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 100-летния образования Республики Башкортостан.
Из документа следует, что 2017-2019 годы пройдут в регионе под эгидой юбилея. Из федерального бюджета, бюджета республики и внебюджетных источников будут профинансированы мероприятия в социальной политике, сфере культуры, искусства, науки, образования, молодежной политики и спорта, PR-продвижения региона, издательской деятельности, строительства и подготовки инфраструктуры.
План предусматривает проведение как традиционных мероприятий, так и специально приуроченных к юбилейной дате. Кроме того, план включает проведение в столице дней районов и городов, а также торжества, приуроченные к 100-летию со дня рождения Мустая Карима, проведение предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов — к 100-летию образования Республики Башкортостан». В учреждениях образования состоится акция «100 лекций об истории Республики Башкортостан», сообщает пресс-служба правительства.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
29.12.16 11:06
В Уфе комбинат выплатил 11-миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06