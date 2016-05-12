Панорама Башкортостана-Новости-В Башкирии состоится чемпионат России по пахоте

В Башкирии состоится чемпионат России по пахоте

Распоряжение об этом подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.

Всероссийские соревнования механизаторов по мастерству обработки почвы запланирован на июнь-июль. Согласно документу, разработка и реализация мероприятия поручена оргкомитету и минсельхозу РБ. Местом проведения выбран Уфимский район, а финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета республики.

 

Это шестой по счету Открытый чемпионат России по пахоте, сообщает пресс-служба правительства РБ.


Автор: Максим Кротов
Башкирия полностью готова к воспроизводству леса читать далее
 
В Уфе каникулы школьников продлены на неделю читать далее
 
В Башкирии 52 проекта в области АПК получат субсидии в 1,2 миллиарда читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.