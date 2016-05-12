В Башкирии состоится чемпионат России по пахоте

Распоряжение об этом подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.

Всероссийские соревнования механизаторов по мастерству обработки почвы запланирован на июнь-июль. Согласно документу, разработка и реализация мероприятия поручена оргкомитету и минсельхозу РБ. Местом проведения выбран Уфимский район, а финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета республики.

Это шестой по счету Открытый чемпионат России по пахоте, сообщает пресс-служба правительства РБ.