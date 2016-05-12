В Уфе 12 января пройдёт ярмарка вакансий

Организатором выступает городской центр занятости населения.

На ярмарке будут предложены вакансии всех видов экономической деятельности: администратор, водитель, врачи, медсестры, грузчик, дворник, мойщик, менеджер, повар, штукатур и другие., сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие будет идти с 10.00 до 12.00 часов по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1. Посетителей проинформируют о ситуации на рынке труда, проконсультируют по профориентации, проведут для них компьютерную диагностику.