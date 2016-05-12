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10.01.17 | 09:52 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии аферисты обокрали пенсионерку на 138 тысяч рублей
Пожилая женщина хотела купить лекарства для тяжелобольного внука и в итоге лишилась всех своих сбережений, попав на удочку мошенников.
Неизвестный позвонил жительнице Мелеузовского района, представился врачом одной из уфимских клиник и предложил купить дорогостоящие препараты. Женщина поначалу удивилась, откуда он знает, что ей требуются именно эти пилюли, однако «доктор» ответил, что у них имеется некая база. Кроме того, он заверил, что потраченные деньги будут возвращены пенсионерке из госбюджета.
Недолго думая, женщина перечислила 138 тысяч рублей, после чего собеседник сообщил, что забрать лекарства можно будет в Уфе через неделю и указал адрес. Прибыв за ними, пенсионерка поняла, что ее обманули. Теперь полиция устанавливает личность мошенника и откуда у него была информация о том, что женщине требовались лекарства. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Автор: Максим Кротов
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06