Житель Башкирии похитил у односельчанки мёд

В отношении сладкоежки возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

В селе Мариинский Стелитамакского района 66-летняя жительница одного из домов услышала подозрительный шум в одном из помещений своего двора. Она вышла из дома и подошла к сооружению, громко спросив, кто там находится. То ли от испуга, то ли от неожиданности, но в ответ незнакомец произнес свое имя, после чего буквально вылетел из темноты с двумя банками меда, принадлежащими хозяйке.

Придя в себя, потерпевшая обратилась в полицию. Подвыпившего грабителя задержали, свою вину он признал и указал на сугроб, в котором спрятал сладости. Ранее он уже имел проблемы с законом, сообщает пресс-служба МВД по РБ.