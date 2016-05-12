|
НОВОСТИ
29.12.16 11:06
В Уфе комбинат выплатил 11-миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
10.01.17 | 11:01 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Башкирии похитил у односельчанки мёд
В отношении сладкоежки возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
В селе Мариинский Стелитамакского района 66-летняя жительница одного из домов услышала подозрительный шум в одном из помещений своего двора. Она вышла из дома и подошла к сооружению, громко спросив, кто там находится. То ли от испуга, то ли от неожиданности, но в ответ незнакомец произнес свое имя, после чего буквально вылетел из темноты с двумя банками меда, принадлежащими хозяйке.
Придя в себя, потерпевшая обратилась в полицию. Подвыпившего грабителя задержали, свою вину он признал и указал на сугроб, в котором спрятал сладости. Ранее он уже имел проблемы с законом, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06