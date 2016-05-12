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Экс-глава Агидели предстанет перед судом за получение крупной взятки

Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РБ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации городского округа города Агидели 48-летнего Олега Крысина по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей «получение взятки».

Утром 11 августа 2016 года глава в служебном кабинете получил от замдиректора предприятия 450 тысяч рублей за предоставление предприятию права на отвал грунта объемом десять тысяч кубометров без проведения аукциона и торгов. Деньги были переданы согласно ранее достигнутой договоренности, однако представитель компании действовал в качестве «взяткодателя» в рамках оперативного мероприятия.

 

После получения денег чиновник был задержан. При допросе вину не признал. От должности он временно отстранен и помещен под домашний арест. В обеспечение приговора следователи наложили арест на его счета, акции и трехкомнатную квартиру в Нефтекамске. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Краснокамский межрайонный суд, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.


Автор: Максим Кротов
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