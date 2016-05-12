В Башкирии 52 проекта в области АПК получат субсидии в 1,2 миллиарда

Они были отобраны комиссией по координации вопросов кредитования АПК минсельхоза России.

На заседании комиссии рассматривались инвестиционные проекты, претендующие на субсидирование части процентной ставки, сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.

Более 1,2 миллиарда рублей получат 52 инвестпроекта республики, причем 44 из них направлены на техническую и технологическую модернизацию в молочном скотоводстве. Кроме того, пять проектов относятся к развитию мясного скотоводства и три – по производству овощей закрытого грунта.