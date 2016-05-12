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29.12.16 11:06
В Уфе комбинат выплатил 11-миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
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cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
12.01.17 | 14:34 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе каникулы школьников продлены на неделю
Данное решение было принято в целях профилактики распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, сообщает пресс-служба городской администрации.
Учебный процесс приостановлен до 21 января. В этот период учеба будет идти в дистанционной форме, а также усилен контроль за соблюдением в образовательных учреждениях санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.
В период повышенного риска распространения инфекционных заболеваний рекомендуется частое мытье или обработка рук дезинфицирующими растворами, промывание полости носа и горла водой или слабыми солевыми растворами, проветривание помещений, ношение защитной маски, избегание мест массового скопления людей.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06