В Уфе каникулы школьников продлены на неделю

Данное решение было принято в целях профилактики распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, сообщает пресс-служба городской администрации.

Учебный процесс приостановлен до 21 января. В этот период учеба будет идти в дистанционной форме, а также усилен контроль за соблюдением в образовательных учреждениях санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

В период повышенного риска распространения инфекционных заболеваний рекомендуется частое мытье или обработка рук дезинфицирующими растворами, промывание полости носа и горла водой или слабыми солевыми растворами, проветривание помещений, ношение защитной маски, избегание мест массового скопления людей.