Башкирия полностью готова к воспроизводству леса

За прошлый год подведомственные минлесхозу республики учреждения заготовили 7 764 килограмма семян лесных растений, что составляет 100 % от плана.

Все партии семян прошли проверку на посевные качества и получили соответствующие документы, сообщает пресс-служба министерства. 87 % от объема составили семена 1 и 2 классов качества.

Всего же семеноводы центра защиты леса в 2016 году проверили на посевные качества 197 партий свежезаготовленных и хранящихся семян лесных растений общим весом10 630 кг, предназначенных для использования при воспроизводстве лесов.