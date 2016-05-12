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12.01.17 | 16:17 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия полностью готова к воспроизводству леса
За прошлый год подведомственные минлесхозу республики учреждения заготовили 7 764 килограмма семян лесных растений, что составляет 100 % от плана.
Все партии семян прошли проверку на посевные качества и получили соответствующие документы, сообщает пресс-служба министерства. 87 % от объема составили семена 1 и 2 классов качества.
Всего же семеноводы центра защиты леса в 2016 году проверили на посевные качества 197 партий свежезаготовленных и хранящихся семян лесных растений общим весом10 630 кг, предназначенных для использования при воспроизводстве лесов.
Автор: Максим Кротов
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06