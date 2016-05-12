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Башкирия полностью готова к воспроизводству леса

За прошлый год подведомственные минлесхозу республики учреждения заготовили 7 764 килограмма семян лесных растений, что составляет 100 % от плана.

Все партии семян прошли проверку на посевные качества и получили соответствующие документы, сообщает пресс-служба министерства. 87 % от объема составили семена 1 и 2 классов качества.

 

Всего же семеноводы центра защиты леса в 2016 году проверили на посевные качества 197 партий свежезаготовленных и хранящихся семян лесных растений общим весом10 630 кг, предназначенных для использования при воспроизводстве лесов.


Автор: Максим Кротов
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