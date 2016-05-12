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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
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2016-04-15 11:42:04
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
13.01.17 | 14:36 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе проходит рейд ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей
По сообщению пресс-службы городского управления МВД России, мероприятие продлится два дня – 13 и 14 января.
Инспекторы ДПС в рамках операции будут проводить рейдовые мероприятия по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, внимание будет уделено и соблюдению правил перевозки детей.
Отдел ГИБДД Уфы напоминает, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06