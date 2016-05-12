Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе проходит рейд ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей

В Уфе проходит рейд ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей

По сообщению пресс-службы городского управления МВД России, мероприятие продлится два дня – 13 и 14 января.

Инспекторы ДПС в рамках операции будут проводить рейдовые мероприятия по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, внимание будет уделено и соблюдению правил перевозки детей.

 

Отдел ГИБДД Уфы напоминает, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность. 


Автор: Максим Кротов
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