В Уфе проходит рейд ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей

По сообщению пресс-службы городского управления МВД России, мероприятие продлится два дня – 13 и 14 января.

Инспекторы ДПС в рамках операции будут проводить рейдовые мероприятия по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, внимание будет уделено и соблюдению правил перевозки детей.

Отдел ГИБДД Уфы напоминает, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.