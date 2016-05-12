В Уфе состоится открытый Кубок по зимнему плаванию

Он пройдет 21 и 22 января в парке Якутова, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году ожидается участие около 250 любителей зимнего плавания из 15 регионов страны. Моржи приедут из Новосибирска, Татарии, Москвы. Нижнего Новгорода, Пермского края, Челябинской, Ульяновской областей и других регионов. Сборную Уфы представят десять человек, в том числе чемпионка мира по зимнему плаванию Надежда Дудина и трехкратный чемпион мира по зимнему плаванию Илья Алябин.

Самыми юными участниками станут подростки 2002 года рождения и младше. Торжественное открытие состоится 21 января в 12.30 часов, начало в 13.00. Соревнования начнутся на следующий день в 10.00. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и ценными призами от организаторов.