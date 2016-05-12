Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе состоится открытый Кубок по зимнему плаванию

В Уфе состоится открытый Кубок по зимнему плаванию

Он пройдет 21 и 22 января в парке Якутова, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году ожидается участие около 250 любителей зимнего плавания из 15 регионов страны. Моржи приедут из Новосибирска, Татарии, Москвы. Нижнего Новгорода, Пермского края, Челябинской, Ульяновской областей и других регионов. Сборную Уфы представят десять человек, в том числе чемпионка мира по зимнему плаванию Надежда Дудина и трехкратный чемпион мира по зимнему плаванию Илья Алябин.

 

Самыми юными участниками станут подростки 2002 года рождения и младше. Торжественное открытие состоится 21 января в 12.30 часов, начало в 13.00. Соревнования начнутся на следующий день в 10.00. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и ценными призами от организаторов. 


Автор: Максим Кротов
В Башкирии глава сельсовета обвиняется в махинациях с землёй читать далее
 
В Уфе проходит рейд ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей читать далее
 
Башкирия полностью готова к воспроизводству леса читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.