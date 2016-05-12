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В Башкирии глава сельсовета обвиняется в махинациях с землёй

Прокуратура Кармаскалинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей главы Сахаевского сельсовета, которая обвиняется по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».

В 2015 году глава подделала выписки из похозяйственных книг и на основании них шестеро ее знакомых оформили на себя пять участков площадью гектар в деревнях Бельский и Симский. Их общая кадастровая стоимость составила более 380 тысяч рублей. При проверке документов на последний объект недвижимости росреестр усомнился в законности сделки и отказал в ее регистрации.

 

Обвиняемая не признала вину, на земельные участки наложен арест, а уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.


Автор: Максим Кротов
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