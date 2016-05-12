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16.01.17 | 17:29 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии глава сельсовета обвиняется в махинациях с землёй
Прокуратура Кармаскалинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей главы Сахаевского сельсовета, которая обвиняется по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».
В 2015 году глава подделала выписки из похозяйственных книг и на основании них шестеро ее знакомых оформили на себя пять участков площадью гектар в деревнях Бельский и Симский. Их общая кадастровая стоимость составила более 380 тысяч рублей. При проверке документов на последний объект недвижимости росреестр усомнился в законности сделки и отказал в ее регистрации.
Обвиняемая не признала вину, на земельные участки наложен арест, а уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Максим Кротов
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06