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В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты 54 миллионов рублей по зарплате

Дело по статье «невыплата заработной платы» следственные органы возбудили в отношении АО «Лизингстроймаш».

Руководство акционерного общества с августа по ноябрь прошлого года не рассчиталось с работниками по зарплате, задолжав более 54 миллионов рублей. Следствие установило, что возможность рассчитаться за проделанную работу была – компания имела в наличии почти 300 миллионов рублей, из которых почти 170 миллионов пошли на расчеты с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами и более семи миллионов рублей в подотчет.

 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лицо или лица из числа руководства, причастные к его совершению, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.


Автор: Максим Кротов
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