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17.01.17 | 11:44 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты 54 миллионов рублей по зарплате
Дело по статье «невыплата заработной платы» следственные органы возбудили в отношении АО «Лизингстроймаш».
Руководство акционерного общества с августа по ноябрь прошлого года не рассчиталось с работниками по зарплате, задолжав более 54 миллионов рублей. Следствие установило, что возможность рассчитаться за проделанную работу была – компания имела в наличии почти 300 миллионов рублей, из которых почти 170 миллионов пошли на расчеты с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами и более семи миллионов рублей в подотчет.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лицо или лица из числа руководства, причастные к его совершению, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
19.01.17 12:12
Минэкономразвития Башкирии принимает от населения предложения по стратегии развития региона
17.01.17 11:44
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты 54 миллионов рублей по зарплате
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06