В Башкирии на предприятии мастера придавило краном

Происшествие случилось с рабочим ООО «Лукойл ЭПУ Сервис», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В августе 2015 года во время погрузочно-разгрузочных работ на 51-летнего мастера предприятия упал кран-манипулятор. Мужчина скончался от полученных травм. Как выяснилось, причиной случившегося стало то, что машинист не закрепил кран для его перевозки на «КамАЗе».

Усинский городской суд Республики Коми осудил машиниста к условному сроку лишения свободы. Среди причин несчастного случая были признаны в том числе неудовлетворительная организация ответчиком производства работ и нарушение технологического процесса.

Супруга погибшего подала в суд иск на предприятие. Суд обязал выплатить ей четыре миллиона 690 тысяч рублей.