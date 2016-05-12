В Уфе «Семь девушек» станцуют на льду

Ансамбль имени Ф.Гаскарова выступит с танцем 19 января в «Уфа-арене» на открытии Недели Звезд Хоккея 2017, сообщается на сайте минкультуры РБ.

В этот день состоится первый в истории Матч Звезд Женской хоккейной лиги. Перед самым матчем ансамбль исполнит знаменитый танец «Семь девушек». Мероприятие состоится в рамках Континентальной хоккейной лиги, представляющей спортивную концепцию Недели Звезд Хоккея.

Автор: Максим Кротов

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