В Уфе вандалы украли светящийся шар из парка Якутова

Центральная аллея осталась без шара диаметром 600 мм, сообщает пресс-служба городской администрации.

Система новой иллюминации была установлена в конце прошлого года, 30 декабря. Вдоль центральной прогулочной зоны были установлены 30 светящихся шаров и 12 конструкций с изображением герба Уфы вокруг Вечного огня.

Заявление по факту вандализма передано в правоохранительные органы. За содеянное статья УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, либо арест на срок до трех месяцев.