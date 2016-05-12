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Глава Приморья Миклушевский понес имиджевый урон за свою новогоднюю ложь

Глава Приморья Владимир Миклушевский угодил в неприятную ситуацию,

 

ИА URA.RU пишет о том, что глава Приморья Владимир Миклушевский угодил в неприятную ситуацию, которая негативно сказывается на его репутации. Оказывается, чиновник в декабре публично заявил гражданам, что намерен провести Новый год с семьей во Владивостоке. Вот только он дал маху — в нынешний цифровой век жизнь отдельного человека словно на ладони, да и пиарщики просчитались с оценкой вероятных последствий. Ряд блогеров и журналистов 30 декабря сообщил, что Миклушевский улетел в Дубай. 1 января в Instagram появилось фото, на котором Миклушевский гуляет с собакой по своей резиденции. Однако в это «доказательство» того, что чиновник находится дома, мало кто поверил.

 

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил URA.RU, что удивляться поведению Владимира Миклушевского не приходится — это отражение кризиса системы управления в крае. Он отметил, что ситуация в регионе усугубляется: Политолог Андрей Кудисов добавил, что «эти вещи проецируются населением на Москву, на федеральный центр. Именно поэтому Кремлю придется принимать решение по Миклушевскому».


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