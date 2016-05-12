В Башкирии выявлено незаконное завышение цен на детское питание почти в 2 раза

Прокуратура Федоровского района выявила нарушения при расчете цен на детское питание в магазине «Дуслык» в районном центре.

Наценка на товары указанной категории достигала 41 процента, в то время как законодательство позволяет делать наценку максимум в 25 процентов.

По результатам рассмотрения административного дела предприниматель оштрафован на 30 тысяч рублей. Цены приведены в соответствие с законодательством, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.