Панорама Башкортостана-Новости-В Башкирии выявлено незаконное завышение цен на детское питание почти в 2 раза

В Башкирии выявлено незаконное завышение цен на детское питание почти в 2 раза

Прокуратура Федоровского района выявила нарушения при расчете цен на детское питание в магазине «Дуслык» в районном центре.

Наценка на товары указанной категории достигала 41 процента, в то время как законодательство позволяет делать наценку максимум в 25 процентов.

 

По результатам рассмотрения административного дела предприниматель оштрафован на 30 тысяч рублей. Цены приведены в соответствие с законодательством, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ. 


Автор: Максим Кротов
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