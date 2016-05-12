Панорама Башкортостана-Новости-Минэкономразвития Башкирии принимает от населения предложения по стратегии развития региона

Минэкономразвития Башкирии принимает от населения предложения по стратегии развития региона

Для приема предложений, касающихся разработки проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, создана электронная почта.

Все желающие могут внести свои инициативы по стратегическим направлениям развития региона, направив письмо на адрес 2030@bashkortostan.ru. Заявки будут рассмотрены и учтены в проекте Стратегии, сообщает пресс-служба министерства.

 

Проект Стратегии формируется по пяти направлениям: «Общие вопросы развития», «Развитие новых индустрий и рынков», «Сохранение и развитие человеческого потенциала», «Формирование системы государственного управления путем эффективной коммуникации и согласования интересов бизнеса и власти», «Создание модели сбалансированного развития территорий».


Автор: Максим Кротов
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