В Башкирии вновь ожидаются метели

Информацию о предстоящей погоде сообщает башгидрометцентр.

С середины прошлой с усилением Сибирского антициклона в регионе уменьшилось количество осадков и понизилась температура воздуха. В первой половине текущей недели сохранялось влияние антициклона с умеренно морозной погодой.

Во второй половине недели республика окажется под воздействием циклона с центром над северными морями. Ожидается снег различной интенсивности, местами метели, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха будет повышаться.