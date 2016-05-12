Панорама Башкортостана-Новости-В Башкирии вновь ожидаются метели

В Башкирии вновь ожидаются метели

Информацию о предстоящей погоде сообщает башгидрометцентр.

С середины прошлой с усилением Сибирского антициклона в регионе уменьшилось количество осадков и понизилась температура воздуха. В первой половине текущей недели сохранялось влияние антициклона с умеренно морозной погодой.

 

Во второй половине недели республика окажется под воздействием циклона с центром над северными морями. Ожидается снег различной интенсивности, местами метели, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха будет повышаться.


Автор: Максим Кротов
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