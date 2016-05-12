В Уфе профессор БашГУ обвиняется в получении взяток

Прокуратура Кировского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего профессора кафедры инженерного факультета, обвиняемого по статьям «мелкое взяточничество», «служебный подлог» и «получение взятки в значительном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В июне прошлого года заочник 6 курса по поручению профессора купил четыре профильные трубы, отдав за них около пяти тысяч рублей, и отвез их на дачу преподавателя. За это педагог проставил студенту зачет по предмету «Подъемно-транспортные устройства».

В сентябре профессор потребовал от другого студента 30 тысяч рублей за положительную оценку при защите диплома. Молодой человек обратился в правоохранительные органы и после передачи денег злоумышленник был задержан с поличным.

Обвиняемый не признал вину, уголовное дело направлено в суд.