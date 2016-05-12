Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе профессор БашГУ обвиняется в получении взяток

В Уфе профессор БашГУ обвиняется в получении взяток

Прокуратура Кировского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего профессора кафедры инженерного факультета, обвиняемого по статьям «мелкое взяточничество», «служебный подлог» и «получение взятки в значительном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В июне прошлого года заочник 6 курса по поручению профессора купил четыре профильные трубы, отдав за них около пяти тысяч рублей, и отвез их на дачу преподавателя. За это педагог проставил студенту зачет по предмету «Подъемно-транспортные устройства».

 

В сентябре профессор потребовал от другого студента 30 тысяч рублей за положительную оценку при защите диплома. Молодой человек обратился в правоохранительные органы и после передачи денег злоумышленник был задержан с поличным.

 

Обвиняемый не признал вину, уголовное дело направлено в суд. 


Автор: Максим Кротов
В Башкирии вновь ожидаются метели читать далее
 
Минэкономразвития Башкирии принимает от населения предложения по стратегии развития региона читать далее
 
В Башкирии выявлено незаконное завышение цен на детское питание почти в 2 раза читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.