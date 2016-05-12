В Уфе 26 января состоится ярмарка вакансий

Она затронет предприятия общественного питания, оптовой и розничной торговли, соцучреждений, а также гостиничного и ресторанного бизнеса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Среди вакансий будут предложены такие, как: администратор, бухгалтер, водитель, грузчик, кассир, менеджер, мойщик посуды, слесарь, упаковщик и другие.

Посетителей проинформируют о ситуации на рынке труда, проведут компьютерную диагностику и консультации по профориентации, профобучению, правовым вопросам занятости.

Место и время проведения: бульвар Ибрагимова 47/1, с 10.00 до 12.00 часов.