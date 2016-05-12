Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе 26 января состоится ярмарка вакансий

В Уфе 26 января состоится ярмарка вакансий

Она затронет предприятия общественного питания, оптовой и розничной торговли, соцучреждений, а также гостиничного и ресторанного бизнеса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Среди вакансий будут предложены такие, как: администратор, бухгалтер, водитель, грузчик, кассир, менеджер, мойщик посуды, слесарь, упаковщик и другие.

 

Посетителей проинформируют о ситуации на рынке труда, проведут компьютерную диагностику и консультации по профориентации, профобучению, правовым вопросам занятости.

 

Место и время проведения: бульвар Ибрагимова 47/1, с 10.00 до 12.00 часов.


Автор: Максим Кротов
За 2016 год бюджет Башкирии исполнен с профицитом читать далее
 
Жительница Бирска, пострадавшая в ДТП, взыскала 150 тысяч рублей читать далее
 
В Башкирии обязали снести частный коттедж на территории курорта «Янган-Тау» читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.