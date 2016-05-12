|
НОВОСТИ
19.01.17 12:12
Минэкономразвития Башкирии принимает от населения предложения по стратегии развития региона
17.01.17 11:44
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты 54 миллионов рублей по зарплате
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
23.01.17 | 10:43 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии обязали снести частный коттедж на территории курорта «Янган-Тау»
Верховный суд республики вынес решение по незаконно возведенному частному дому, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
С 2005 по 2006 годы местный сельсовет выделил директору санатория более 15 соток земли на границах оздоровительного учреждения. Ныне бывший руководитель на тот момент возвел двухэтажный жилой дом площадью около 250 «квадратов» и под видом земель поселений оформил участок в собственность.
По закону участок относится к особо охраняемой территории, в связи с чем муниципалитет не имел права им распоряжаться. Кроме того, для данной категории земель запрещено индивидуальное строительство и приватизация.
Когда начались проверки, владелец дома продал строение коммерческой фирме. Прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании участка из чужого незаконного владения, сносе дома и рекультивации земли.
Первоначально Салаватский райсуд отказал в удовлетворении требований, необоснованно сославшись на пропуск срока исковой давности. Верховный суд республики отменил данное решение и полностью поддержал требования прокуратуры.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
19.01.17 12:12
Минэкономразвития Башкирии принимает от населения предложения по стратегии развития региона
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06