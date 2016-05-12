В Башкирии обязали снести частный коттедж на территории курорта «Янган-Тау»

Верховный суд республики вынес решение по незаконно возведенному частному дому, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

С 2005 по 2006 годы местный сельсовет выделил директору санатория более 15 соток земли на границах оздоровительного учреждения. Ныне бывший руководитель на тот момент возвел двухэтажный жилой дом площадью около 250 «квадратов» и под видом земель поселений оформил участок в собственность.

По закону участок относится к особо охраняемой территории, в связи с чем муниципалитет не имел права им распоряжаться. Кроме того, для данной категории земель запрещено индивидуальное строительство и приватизация.

Когда начались проверки, владелец дома продал строение коммерческой фирме. Прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании участка из чужого незаконного владения, сносе дома и рекультивации земли.

Первоначально Салаватский райсуд отказал в удовлетворении требований, необоснованно сославшись на пропуск срока исковой давности. Верховный суд республики отменил данное решение и полностью поддержал требования прокуратуры.