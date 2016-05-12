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19.01.17 12:12
Минэкономразвития Башкирии принимает от населения предложения по стратегии развития региона
17.01.17 11:44
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты 54 миллионов рублей по зарплате
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
24.01.17 | 11:52 НОВОСТИ | Архив новостей
Жительница Бирска, пострадавшая в ДТП, взыскала 150 тысяч рублей
Прокуратура поддержала требования компенсации морального вреда.
В июне прошлого года водитель за рулем «Рено Логана» при выезде со второстепенной дороги столкнулся с ехавшей по главной «девяткой». В аварии пострадала 73-летняя пассажирка отечественной легковушки – она была доставлена в больницу с переломом плеча.
После тяжелой травмы работоспособность руки полностью не удалось восстановить. Виновник ДТП был приговорен судом к ограничению свободы. Пострадавшая взыскала с него 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
19.01.17 12:12
Минэкономразвития Башкирии принимает от населения предложения по стратегии развития региона
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06