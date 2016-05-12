Панорама Башкортостана-Новости-Жительница Бирска, пострадавшая в ДТП, взыскала 150 тысяч рублей

Жительница Бирска, пострадавшая в ДТП, взыскала 150 тысяч рублей

Прокуратура поддержала требования компенсации морального вреда.

В июне прошлого года водитель за рулем «Рено Логана» при выезде со второстепенной дороги столкнулся с ехавшей по главной «девяткой». В аварии пострадала 73-летняя пассажирка отечественной легковушки – она была доставлена в больницу с переломом плеча.

 

После тяжелой травмы работоспособность руки полностью не удалось восстановить. Виновник ДТП был приговорен судом к ограничению свободы. Пострадавшая взыскала с него 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.


Автор: Максим Кротов
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