За 2016 год бюджет Башкирии исполнен с профицитом

Итоги исполнения бюджета региона за прошедший год на оперативном совещании у премьер-министра правительства РБ озвучила министр финансов республики Рида Субханкулова.

Доходы в прошлом году составили 195,2 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 160,3 миллиарда, расходы - 185,1. Таким образом, профицит равен 10,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба минфина Башкирии.

Основными источниками поступлений стали налог на прибыль организаций, на доходы физлиц, акцизы, имущественные налоги и дивиденды крупных компаний. Более 70 % расходов пошли на выполнение социальных обязательств.