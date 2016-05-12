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За 2016 год бюджет Башкирии исполнен с профицитом

Итоги исполнения бюджета региона за прошедший год на оперативном совещании у премьер-министра правительства РБ озвучила министр финансов республики Рида Субханкулова.

Доходы в прошлом году составили 195,2 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 160,3 миллиарда, расходы - 185,1. Таким образом, профицит равен 10,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба минфина Башкирии.

 

Основными источниками поступлений стали налог на прибыль организаций, на доходы физлиц, акцизы, имущественные налоги и дивиденды крупных компаний. Более 70 % расходов пошли на выполнение социальных обязательств.


Автор: Максим Кротов
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