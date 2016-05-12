Панорама Башкортостана-Новости-Проект цементного завода в Сибае включен в перечень приоритетных

Проект цементного завода в Сибае включен в перечень приоритетных

Минэкономразвития Башкирии издало приказ о включении проекта строительства завода по производству цемента в Перечень приоритетных, сообщает пресс-служба правительства республики.

Инвестором в реализации совместного российско-китайского производства выступает «Сычуаньская компания по охране окружающей среды «Цзюньхэ». Объем инвестиций составит более 13,5 миллиардов рублей, планируется создать 200 новых рабочих мест.

 

На сегодняшний день в Перечень включены 66 проектов общей стоимостью свыше 435 миллиардов рублей, которые предоставят более 21 тысячи новых рабочих мест.


Автор: Максим Кротов
В Башкирии компания погасила долг по зарплате в семь миллионов рублей читать далее
 
Три озера в Башкирии отданы в пользование на 25 лет читать далее
 
За 2016 год бюджет Башкирии исполнен с профицитом читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.