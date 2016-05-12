Проект цементного завода в Сибае включен в перечень приоритетных

Минэкономразвития Башкирии издало приказ о включении проекта строительства завода по производству цемента в Перечень приоритетных, сообщает пресс-служба правительства республики.

Инвестором в реализации совместного российско-китайского производства выступает «Сычуаньская компания по охране окружающей среды «Цзюньхэ». Объем инвестиций составит более 13,5 миллиардов рублей, планируется создать 200 новых рабочих мест.

На сегодняшний день в Перечень включены 66 проектов общей стоимостью свыше 435 миллиардов рублей, которые предоставят более 21 тысячи новых рабочих мест.