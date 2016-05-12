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Без имени 2015-02-17 22:48:06
25.01.17 | 10:45 НОВОСТИ | Архив новостей
Три озера в Башкирии отданы в пользование на 25 лет
Передача рассчитана на развитие рыболовных хозяйств, сообщает пресс-служба минэкологии РБ.
На аукцион были выставлены озеро Синьгирево в Калининском районе Уфы и два озера в Кармаскалинском районе – Большой и Малый Каракуль. На данные озера отныне не распространяются правила рыболовства и пользователь вправе ограничить доступ людей на водоем, запретить любительскую рыбалку.
На сегодняшний день объемы рыбоводных хозяйств региона составляют полторы тонны в год – этого недостаточно для удовлетворения всех потребностей населения. В то же время, потенциал у этой сферы огромный, в связи с чем в текущем году в республике планируется отвести под рыбоводство около 30 водных объектов.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06