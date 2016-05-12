Три озера в Башкирии отданы в пользование на 25 лет

Передача рассчитана на развитие рыболовных хозяйств, сообщает пресс-служба минэкологии РБ.

На аукцион были выставлены озеро Синьгирево в Калининском районе Уфы и два озера в Кармаскалинском районе – Большой и Малый Каракуль. На данные озера отныне не распространяются правила рыболовства и пользователь вправе ограничить доступ людей на водоем, запретить любительскую рыбалку.

На сегодняшний день объемы рыбоводных хозяйств региона составляют полторы тонны в год – этого недостаточно для удовлетворения всех потребностей населения. В то же время, потенциал у этой сферы огромный, в связи с чем в текущем году в республике планируется отвести под рыбоводство около 30 водных объектов.